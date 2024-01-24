الأربعاء 24-01-2024
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الأربعاء، 24-01-2024 03:56 م

نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم الولايات المتحدة

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الوكيل الإخباري - وصل نائبان أميركيّان إلى تايبيه، اليوم الأربعاء، لتأكيد دعم الولايات المتحدة لها بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي.

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وهذه الزيارة الثانية لمسؤولين أميركيين هذا الشهر، وتأتي بعدما أعلنت ناورو، الدولة الواقعة في المحيط الهادئ، بشكل غير متوقع قطع العلاقات مع تايوان وتحويل ولائها إلى بكين.


ويعني التحول الذي جاء بعد أيام فقط من الانتخابات الرئاسية في تايوان، أن 12 دولة فقط، تعترف الآن رسميا بتايوان التي تقول الصين إنها جزء من أراضيها.


وفاز في الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في وقت سابق من هذا الشهر لاي تشينغ-تي، زعيم الحزب التقدمي الديموقراطي الذي تعتبره الصين انفصالياً وحذرت قبل يوم التصويت من أن فوزه سيجلب «الحرب والتراجع» إلى تايوان.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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