الصين تنفي نيتها تزويد روسيا بأسلحة

الوكيل الإخباري - نفت بكين، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إمداد روسيا بأسلحة لدعمها في الحرب ضد أوكرانيا، متهمةً واشنطن بـ"صب الزيت على النار" بتوجيهها مثل هذه الاتهامات.



وغداة إدلائه بتصريحات بهذا الصدد، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجدداً، اليوم الثلاثاء، أن الصين تدرس مسألة تزويد روسيا بأسلحة.

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وقال إنه تقاسم هذه المخاوف، في نهاية الأسبوع الماضي، مع نظيره الصيني وانغ يي في ميونيخ، على هامش المؤتمر حول الأمن.



غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين وصف، اليوم، الاتهامات الأمريكية بأنها "معلومات زائفة".



وقال، في مؤتمر صحفي دوري، إن الولايات المتحدة هي التي ترسل أسلحة إلى ساحة المعركة بدون توقف، وليست الصين.



وأضاف: "لا نقبل أن تشير الولايات المتحدة بأصابع الاتهام إلى العلاقات بين الصين وروسيا، ولا أن تمارس ضغوطاً وقيوداً".

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