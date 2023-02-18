مناورات بحرية روسية صينية مع جنوب إفريقيا في المحيط الهندي

الوكيل الإخباري - قالت مصادر رسمية إن روسيا والصين وجنوب إفريقيا ستبدأ مناورة بحرية مشتركة لمدة 10 أيام في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا تستهدف تعزيز علاقاتهم.



وتتزامن العملية "موسي" والتي تعني "دخان" في لغة "تسوانا" المحلية مع الذكرى الأولى لبداية الصراع الروسي الأوكراني يوم 24 فبراير.

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وأعلنت قيادة الجيش الجنوب إفريقي أن المناورة ستجري قبالة سواحل مدينة دربان وسوف "تعزز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين".



وقد اتخذت جنوب إفريقيا، العضو في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة مع روسيا والصين والهند والبرازيل، حتى الآن موقفا محايدا بشأن الحرب في أوكرانيا.



وامتنعت جنوب إفريقيا عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الحرب في العام الماضي.



ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، تشارك روسيا في المناورة بالفرقاطة "أدميرال جورشكوف" وناقلة بحرية.

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