السبت 18-02-2023
الوكيل الاخباري

مقاومون ينفذون عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات في جنين ونابلس

بدء إعطاء الجرعة الثانية من لقاح الحمى القلاعية اليوم

تعرف على أسعار الذهب في الأردن السبت

بايدن يصف العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بالوباء

توقعات بأن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 3 مرات العام الحالي

الجيش الأمريكي ينهي عمليات البحث عن حطام الأجسام التي تم إسقاطها دون نتائج

دعوات لإضراب شامل في القدس الأحد

واشنطن تخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية

انخفاض سعر كيلو الخيار إلى 80 قرش في السوق المركزي

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

السبت، 18-02-2023 09:31 ص

مناورات بحرية روسية صينية مع جنوب إفريقيا في المحيط الهندي

image - 2023-02-18T092813.395


الوكيل الإخباري - قالت مصادر رسمية إن روسيا والصين وجنوب إفريقيا ستبدأ مناورة بحرية مشتركة لمدة 10 أيام في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لجنوب إفريقيا تستهدف تعزيز علاقاتهم.

وتتزامن العملية "موسي" والتي تعني "دخان" في لغة "تسوانا" المحلية مع الذكرى الأولى لبداية الصراع الروسي الأوكراني يوم 24 فبراير.

اضافة اعلان


وأعلنت قيادة الجيش الجنوب إفريقي أن المناورة ستجري قبالة سواحل مدينة دربان وسوف "تعزز العلاقات المزدهرة بالفعل بين جنوب إفريقيا وروسيا والصين".


وقد اتخذت جنوب إفريقيا، العضو في مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة مع روسيا والصين والهند والبرازيل، حتى الآن موقفا محايدا بشأن الحرب في أوكرانيا.


وامتنعت جنوب إفريقيا عن التصويت في الأمم المتحدة لإدانة الحرب في العام الماضي.


ووفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، تشارك روسيا في المناورة بالفرقاطة "أدميرال جورشكوف" وناقلة بحرية.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
63f0523c42360428e040da4b

بايدن يصف العنف باستخدام الأسلحة النارية في الولايات المتحدة بالوباء

63f05ece42360428767661b8

الجيش الأمريكي ينهي عمليات البحث عن حطام الأجسام التي تم إسقاطها دون نتائج

63f065c942360429265b41eb

سياسي فرنسي يلفت الانتباه إلى كارثة أوهايو

image - 2023-02-18T090517.738

مسؤول رفيع المستوى في البنتاغون يزور تايوان

image - 2023-02-18T084720.603

ارتفاع عدد قتلى الإعصار جابرييل بنيوزيلندا إلى 9

ظظ

واشنطن تخصص مليار دولار لزيادة إنتاج القذائف المدفعية

أخبار متعلقة
image - 2023-01-28T104840.703

رغم الانتقادات.. ماكرون يؤكد مواصلته الحديث مع روسيا

_123378508__123191242_tv073640966-1

بوتين: نحتاج إلى تخزين الأدوية للشتاء مثل الغاز

7999550b-zelensky-e-putin

بيسكوف يكشف عن آخر محادثة بين بوتين وزيلينسكي

image (13)

روسيا تكثِّف قصف مناطق خارج دونباس بأوكرانيا

63cbbb694236043c2c11842e

مدفيديف يصف الصراع بين روسيا وأوكرانيا والغرب بالحرب الوطنية الجديدة

thumbs_b_c_514718429ea6bc34675dccfaac6d141b

الولايات المتحدة تصنف "فاغنر" منظمة إجرامية دولية