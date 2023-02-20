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الإثنين، 20-02-2023 09:02 ص

الصين تستنكر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الكندية

image - 2023-02-20T090143.892


الوكيل الإخباري - استنكرت الصين "بشدة" اتهامها بالتدخل في الانتخابات الفدرالية الأخيرة بكندا في تقارير لأجهزة الاستخبارات الكندية، ووصفت المزاعم بأنها "افتراء".

وأعربت القنصلية العامة الصينية في فانكوفر بغرب كندا عن "استيائها واعتراضها الشديدين" على التصريحات التي أوردتها صحيفة "ذي غلوب أند مايل" استنادا إلى وثائق سرية.

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وأشارت السلطات الصينية خصوصا إلى أن بكين كررت "مرارا" أنها "لم تتدخل قط في الانتخابات أو الشؤون الداخلية لكندا بأي شكل من الأشكال" وأن مثل هذه الاتهامات الإعلامية يمكن أن "تضر" بالعلاقات بين البلدين.


وكانت تدهورت العلاقات بين الصين وكندا بشكل حاد في السنوات الأخيرة.

 

كما تم الأسبوع الماضي إسقاط أربعة أجسام طائرة - أحدها وصفته واشنطن بأنه "منطاد تجسس صيني" - فوق الولايات المتحدة وكندا.

 

البيان

 




 

 


 

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