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الأحد، 22-10-2023 09:54 ص

العاصفة تيج تقترب من اليمن وتحذير طوارئ باللون الأحمر

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الوكيل الإخباري - أطلقت الأرصاد الجوية اليمنية اليوم الأحد، تحذير "طوارئ" باللون الأحمر من الدرجة الأولى، يفيد بتطور العاصفة الشديدة (تيج) إلى عاصفة شديدة جدا، خلال الساعات القادمة في السواحل اليمنية الشرقية على البحر العربي والمحيط الهندي.اضافة اعلان


وبحسب وكالة الأنباء اليمنية" سبأ"، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السماء ستكون ملبدة بالغيوم مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة أرخبيل سقطرى في المحيط الهندي، وعلى المياه الإقليمية الشرقية والجنوبية الشرقية في بحر العرب وخليج عدن.

وبينت أن الساعات القادمة ستشهد رياحا عاصفة تتراوح من 55 - 75 عقدة وهبات تتجاوز 80 عقدة في محيط العاصفة، مع انخفاض الرؤية وشدة اضطراب البحر إلى "عالي الموج وعالي الموج جدا بالقرب من مركز العاصفة بين (5-7) أمتار".

وحذرت بشدة ربابنة السفن والصيادين من الإبحار في المناطق المتأثرة بالحالة الجوية الخطرة، كما حذرت المواطنين في أرخبيل سقطرى، بعدم التواجد في مجاري السيول وبطون الأودية.

وأهابت بالجهات الرسمية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة والفورية لحماية الأرواح والممتلكات. سبأ

 




 

 


 

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