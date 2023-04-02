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الأحد، 02-04-2023 02:15 م

العثور على فطريات قاتلة جديدة في نصف الولايات الأمريكية!

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الوكيل الإخباري- تنتشر بكتيريا فطرية خارقة تسمى Candida auris بسرعة عبر المستشفيات ودور رعاية المسنين في الولايات المتحدة.

وتم تحديد الحالة الأولى في عام 2016. ومنذ ذلك الحين، انتشرت إلى نصف الولايات الخمسين في البلاد. ووفقا لتقرير جديد، تضاعفت الإصابات ثلاث مرات بين عامي 2019 و2021.

وهذا أمر مقلق للغاية لأن Candida auris مقاومة للعديد من الأدوية، ما يجعل هذه العدوى الفطرية واحدة من أصعب أنواع العدوى.

وتعرف Candida auris بأنها نوع من الفطريات الخميرة ولديها العديد من التنبيهات الصحية الدولية المرتبطة بها. وتم العثور عليها في أكثر من 30 دولة، بما في ذلك المملكة المتحدة، منذ أن تم تحديدها لأول مرة في اليابان في عام 2009.

وترتبط بأنواع أخرى من الخميرة التي يمكن أن تسبب العدوى، مثل Candida albicans التي تسبب مرض القلاع. ومع ذلك، فإن Candida auris مختلفة تماما عن هذه الفطريات الأخرى وفي بعض النواحي، غير عادية للغاية.

أولا، يمكن أن تنمو أو "تستعمر" جلد الإنسان. وعلى عكس العديد من الأنواع الأخرى التي تحب أن تنمو في أحشائنا كجزء من الميكروبيوم، لا تنمو Candida auris في هذه البيئة ويبدو أنها تفضل الجلد. وهذا يعني أن الأشخاص الذين تم استعمارهم بـCandida auris يمكنهم التخلص من الكثير من الخميرة من جلدهم، وهذا يلوث ملابس السرير والأسطح بالفطريات. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تفشي المرض.

ومن غير المعتاد أن تنتشر العدوى الفطرية من شخص لآخر، ولكن يبدو أن هذه هي الطريقة التي تنتشر بها عدوى Candida auris. ويمكن أن يحدث تفشي لهذه الفطريات، خاصة في وحدات العناية المركزة (ICU) ودور رعاية المسنين حيث يكون الناس أكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفطرية بشكل عام.

ويمكن للفطر أن يعيش على الأسطح لعدة أسابيع، والتخلص منها قد يكون صعبا. وهناك حاجة إلى تحسين التنظيف وغسل اليدين لمحاولة الحد من انتشار الفطريات والتعرض للمرضى الذين يصابون به.

ولن يمرض معظم الأشخاص المستعمرين بـCandida auris، أو حتى يعرفون أنها موجودة. وتسبب التهابات عندما تدخل في الجروح الجراحية أو الدم من الوريد. وبمجرد دخولها إلى الجسم، يمكن أن تصيب الأعضاء والدم مسببة مرضا خطيرا للغاية ومميتا.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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