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الأربعاء، 08-03-2023 01:04 م

قرار في مصر بعد حادث القطار المروع

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الوكيل الإخباري- قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية في مصر عدلي جاد فتح تحقيق عاجل، في حادث خروج قطار ركاب يحمل رقم 557 عن مساره بمحطة مدينة قليوب بمحافظة القليوبية.

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وجاء القرار، بعدما أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الحصر النهائي لحادث قطار قليوب، الذي وقع مساء أمس الثلاثاء، حيث أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين.

وأوضحت الوزارة أنه تم نقل 18 مصابا إلى مستشفى قليوب التخصصي، و3 مصابين إلى القناطر الخيرية المركزي، فيما تم تحويل حالتين إلى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة.

ونوهت إلى خروج 11 مصابا بعد تلقيهم الخدمة الطبية، واستقرار حالتهم الصحية، وباقي المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

وكانت الوزارة قد أعلنت الدفع بـ20 سيارة إسعاف، فور الإبلاغ عن الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات الواقعة في محيط الحادث، وإسعاف 3 مصابين في موقع الحادث دون الحاجة إلى دخول المستشفيات.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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