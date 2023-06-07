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الأربعاء، 07-06-2023 12:01 م

العدوى تهدد مدينة نوفايا كاخوفكا بعد انهيار محطة الطاقة الكهرومائية

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الوكيل الإخباري- صرح رئيس منطقة نوفايا كاخوفكا فلاديمير ليونتيف بأن تدمير محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية تسبب في جرف إحدى المقابر، ما يهدد بالعدوى.

جاء ذلك وفق ما صرح به ليونتيف للقناة الأولى اليوم الأربعاء، حيث تابع أن وزارة الطوارئ وجميع الدوائر ذات الصلة في المنطقة تعمل على مدار الساعة، حيث تم أخذ عينات من المياه يوم أمس، ولا يزال التحليل الكيميائي يتوافق مع المعايير.

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وأشار ليونتيف إلى أن نتائج تحليل البكتيريا لن يظهر إلا خلال الـ 24 ساعة القادمة، كما يتم تحليل مياه جميع الآبار الإرتوازية.

وكانت القوات الأوكرانية قد استهدفت ليلة أمس محطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية، محدثة أضرارا كبيرة في مرافق البنى التحتية بمدينة نوفايا كاخوفكا، نتيجة لتدمير جميع الهياكل السطحية والصمامات، ما أدى إلى تصريف المياه بشكل عشوائي، وتسبب في ارتفاع منسوب مياه النهر إلى 10 أمتار، وصرح رئيس المنطقة يوم أمس بأن خطوط الكهرباء دمرت، ولحق الدمار ببعض المنازل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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