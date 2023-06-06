الثلاثاء 06-06-2023
الوكيل الاخباري

إخماد 214 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

انطلاق أعمال قمة الجيل الخامس في عمّان

العثور على طفلة مقتولة بأداة حادة في غزة

مؤسسات التمويل الأصغر: لم يتخذ أي قرار حول تأجيل أقساط قروض الشهر الحالي

الجمارك تحبط تهريب 400 ألف حبة من الكبتاجون

ذبحتونا: ثلثا المقبولين ببرامج ماجستير طب الأسنان في "التكنو" غير أردنيين

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

أموال الضمان يكشف نتائج إعلان توظيف قانوني وقانوني مساعد - أسماء

فيديو - لحظة العثور على أفعى داخل مركبة في إربد

155 مليون دولار تحويلات العمالة الأردنية بقطر في الثلث الأول من العام

الثلاثاء، 06-06-2023 09:13 ص

كييف وموسكو تتبادلان الاتهامات بشأن تفجير سد كاخوفسكايا

image (32)


الوكيل الإخباري - أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في خيرسون.

وقالت القيادة: «قامت القوات الروسية بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية، يتم حالياً تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات، جميع الخدمات تعمل، ويتم مراقبة الوضع حالياً».

اضافة اعلان


ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية، سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من خيرسون إلى جمع وثائقهم الأساسية وحيواناتهم الأليفة ووقف تشغيل الأجهزة ومغادرة المنطقة، مع التحذير من معلومات مضللة.


وقال أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون، في مقطع مسجل مصور عبر تطبيق «تلغرام»، إن الجيش الروسي شن هجوماً آخر، محذراً من أن منسوب المياه سيرتفع إلى مستويات حرجة في غضون ساعات.


إلى ذلك، أكد فلادمير ليونتيف، عمدة مدينة نوفايا كاخوفكا، أنه تم تدمير الجزء العلوي من السد نتيجة لهجوم.

 

وأضاف أنه على الرغم من تضرر العديد من بوابات الفيضان بالسد، وانطلاق المياه بدون سيطرة، فإن هيكل السد أسفل المياه تمكن من النجاة من الهجوم. وجراء ما أسماه ليونتيف العمل الإرهابي، ارتفع منسوب المياه بنحو 2.5 متر، موضحاً أنه لا يوجد حاجة لإجلاء المواطنين الآن.


في الأثناء، قال أوليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني على تويتر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي سيعقد اجتماعاً طارئاً يتعلق بانهيار سد نوفا كاخوفكا.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647eeafb42360451623f461a

رئيس جمهورية القرم: نواجه خطر جفاف قناة شمال القرم

sana.jpg2_

مئات الطلاب السوريين يعبرون الحدود اللبنانية لتقديم الامتحانات في بلادهم

647eddd74236045ea31b9975

أفغانستان: قتلى من بينهم نائب حاكم إقليم في انفجار سيارة (صور)

647edacf4c59b7403f5749a6

نقيب صيادلة لبنان: الموت أصبح قدر الشعب

image-f58795b6-edee-47b2-abad-35eae07b2508

الفيضانات في هايتي تودي بحياة 42 شخصا وتشرد الآلاف

640d5e1d4c59b76963180899

نوفوستي: القوات الأوكرانية تواصل قصف محطة كاخوفسكايا الكهرمائية

أخبار متعلقة
6478ac3442360461e03bb6a6

سوريا.. قتيلان و47 مصابا بحفل زفاف في حمص

image - 2023-05-31T084659.441

سيول: نعمل على انتشال حطام الصاروخ الكوري الشمالي

image - 2023-05-29T110257.171

إنقاذ 63 مهاجراً في قناة المانش

6471f4fd423604790762bcf0

الشرطة الهولندية تفرق بخراطيم المياه نشطاء أغلقوا طريق سيارات سريع في لاهاي

646f42d142360423d2320b66

روسيا تنزل إلى المياه سفينة دوريات جديدة للقوات الخاصة

image - 2023-05-25T103434.693

روسيا تعلن توقيف مخربين خططوا لاستهداف محطات نووية