روسيا تعلن توقيف مخربين خططوا لاستهداف محطات نووية

الوكيل الإخباري - أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي «أف أس بي»، اليوم الخميس، توقيف مخربين أوكرانيين على خلفية التخطيط لاستهداف محطات نووية روسية، تزامناً مع احتفالات يوم النصر.



وقال الجهاز في بيان نقلته وكالة الأنباء المحلية، إنّ مجموعة تخريب من جهاز الاستخبارات الخارجية الأوكرانية، حاولت تفجير زهاء ثلاثين خط نقل كهربائي إلى محطتي لينينغراد وكالينين النوويتين مطلع مايو بهدف وقف المفاعلات النووية، مؤكداً توقيف شخصين أوكرانيين على علاقة بذلك.



بدورها، ذكرت قناة آر تي الروسية، أن مكتب الاتصال التابع لجهاز الأمن قال إنه تم اعتقال عنصرين من المجموعة كانا يستعدان لتخريب محطة للطاقة النووية، واثنين من المتعاونين معهما.



وأضاف مكتب الاتصال في بيان، أن مجموعة تخريبية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني حاولت تخريب أكثر من 30 خط طاقة عالي الضغط، في لينينجراد وكالينين.

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ووفق جهاز الأمن الاتحادي الروسي، فإن هذه الخطة كانت تهدف إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية وإلحاق أضرار بالاقتصاد الروسي وسمعة روسيا في هذا المجال.

البيان