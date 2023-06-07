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الأربعاء، 07-06-2023 10:54 ص

زاخاروفا: كان من السهل التنبؤ برد فعل الغرب على تدمير محطة كاخوفسكايا

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الوكيل الإخباري - صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن رد فعل دول الغرب الجماعي على حادث محطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية، كان متوقعا تماما.

وقالت زاخاروفا في حوار مع "إذاعة سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "رد فعل الغرب يمكن التنبؤ به بنسبة 100% في مثل هذه الحالات. إنه (يعكس) رغبة لا حدود لها لإلقاء اللوم على روسيا في كل ما يحدث، بغض النظر عما إذا كان يحدث بالفعل أو أنه من نسج الخيال".

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وأشارت زاخاروفا إلى أن الحملة الإعلامية التي تتهم موسكو بشن هجوم على محطة كاخوفسكايا، أصبحت جزءا من الحرب الإعلامية الغربية ضد روسيا، والتي تهدف إلى زيادة تمويل كييف.


وقالت: "هذا جزء من الحرب الإعلامية والنفسية، يتمثل في المحاولات التي لا تتوقف لربط كل ما يحدث داخل بلدانهم وخارجها ببلادنا، من أجل إبقاء السكان (في الدول الغربية) على الموقف الهستيري من روسيا والتطورات حولها".


وأضافت: "يتعين عليهم تخصيص مبالغ ضخمة من المال (لأوكرانيا)، فمن الضروري توضيح سبب تخصيص هذه المبالغ للسكان".


وأكدت زاخاروفا أن حادث محطة كاخوفسكايا يجب أن يصبح جزءا من تحقيق دولي.


وأدى قصف القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا إلى تدمير الجزء العلوي منها، بما في ذلك صمامات التصريف، فجر الثلاثاء وبدأت المياه تتدفق بشكل غير منظم متسببة في حدوث فيضانات كارثية.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن نظام كييف استهدف محطة كاخوفسكايا بشكل متعمد للتغطية على عجزه عن شن هجومه المضاد، وعليه تحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.

 

RT

 




 

 


 

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