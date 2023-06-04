الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

قرار بتعديل ساعات الدوام في البلقاء التطبيقية

أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في الكرك

سقوط شاب عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع في عمّان

الأحد، 04-06-2023 10:43 ص

العراق: ندعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه

647c3d3842360410997025d9


الوكيل الإخباري- أكد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، دعم بلاده لمسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه.

اضافة اعلان

 

وقال في بيان صحفي إن "العراق يدعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بهذا الشأن".


وأضاف أن "العراق وسوريا يسعيان إلى تعزيز الجهود الثنائية لضبط الحدود المشتركة ومنع تسلل الإرهابيين وتبادل المعلومات الاستخباراتية لضمان أمن واستقرار الحدود".


وأشار الصحاف إلى أن "موقف العراق واضح ومبدئي من الأزمة السورية المتمثل بضرورة حلها سياسيا وليس عسكريا".


وتابع أن "العراق يدعم مواصلة التشاور السياسي وتنسيق المواقف فيما يخص مختلف الأحداث على الساحة الإقليمية والدولية".


ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة بناء على دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
647c48af42360463620b484d

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كرمانشاه بغرب إيران

647c40c14236046c194b7eeb

السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم والسفارة الأمريكية تصدر بيانا

647c457d4c59b71e1a260250

انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات

5

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

647c408e4c59b711f8431158

مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق

image - 2023-06-04T103459.551

حرائق كندا تتمدد وإجلاء 11 ألف شخص

أخبار متعلقة
image

بعد تغييب لـ12 عاما.. سوريا تشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية المرتقبة

645c8efd4236041c205e9c1a

كييف: نواجه محاولات لإجبارنا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط روسيا

238266

الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في قمة الجامعة العربية

645b6db24236045a5109fdad

بكين تدعو واشنطن للتوقف عن محاولة تقسيم الشرق الأوسط

469556-1918004105

لافروف يقترح وضع خارطة طريق لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة

645b51e74c59b764255fda62

وزير الخارجية الإيراني: موسكو وطهران تضمنان الانتقال إلى تسوية دبلوماسية في سوريا