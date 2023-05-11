كييف: نواجه محاولات لإجبارنا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط روسيا

الوكيل الإخباري- صرح أمين مجلس الأمن الوطني والدفاع لأوكرانيا ألكسي دانيلوف بأن كييف تواجه محاولات لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط روسيا.

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وقال دانيلوف لقناة "رادا"، اليوم الخميس: "الآن يتم تصعيد الوضع من أجل وضعنا على طاولة المفاوضات بشروط روسيا وقد تم إطلاق حملة كبيرة جدا بهذا الهدف. هناك العديد من العروض من بلدان مختلفة، لكن ضع في اعتبارك أنه إذا تحدثنا عن شيء ما فسيكون وفقا لشروطنا فقط".



وأكدت موسكو، سابقا، أكثر من مرة جاهزيتها لإجراء مفاوضات مع كييف، غير أن كييف حظرت إجراءها قانونيا. وفيما بعد قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في قمة مجموعة العشرين إنه "لن تكون هناك أي اتفاقية "مينسك-3".



من جهته قال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هذا التصريح يؤكد مرة أخرى عدم رغبة كييف في إجراء أي مفاوضات، مشيرا إلى أن الغرب يدعو روسيا بشكل دائم إلى إجراء مفاوضات تعلن موسكو استعدادها لها، لكنه يتجاهل رفض كييف المستمر للتفاوض.

روسيا اليوم