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الأربعاء، 10-05-2023 02:11 م

الأسد يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة في قمة الجامعة العربية

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الوكيل الإخباري - تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري.

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تلقى الرئيس السوري بشار الأسد دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز للمشاركة في الدورة الـ32 لاجتماع جامعة الدول العربية، والتي ستعقد في مدينة جدة في 19 مايو الجاري.

وذكرت رئاسة الجمهورية السورية أن السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن، نقل الدعوة إلى الأسد.


بدوره، حمَّل الأسد السفير السديري تحياته وشكره للملك السعودي على الدعوة، مؤكدا أن "انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية".

ويوم أمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا، وردا على ذلك أعلنت وزارة الخارجية السورية أن دمشق قررت استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في السعودية.


وقبل أيام، أصدر وزراء خارجية جامعة الدول العربية عقب اجتماعهم بالقاهرة القرار رقم 8914، أعلنوا فيه استئناف مشاركة وفود سوريا باجتماعات مجلس الجامعة وكل الأجهزة التابعة لها اعتبارا من 7 مايو 2023.

 

RT



 




 

 


 

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