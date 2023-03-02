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الخميس، 02-03-2023 02:12 م

العراق يتسلم مجموعة من آثاره في سويسرا

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الوكيل الإخباري - تسلم وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والقانونية العراقية عمر البرزنجي قطعا أثرية في سويسرا من قبل الرئيس العلمي للهيئة المُتخصصة للنقل الدوليّ للثقافة فلورنس غراف.

وجرت مراسم تسليم القطع الأثرية، أمس الأربعاء، في مقر المكتب الفدرالي السويسري للثقافة في العاصمة السويسرية.

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وتضمنت القطع الأثرية خنجرين من البرونز ورأسي رمح تعود لفترة 1000 سنة قبل الميلاد، فضلا عن 20 قطعة نقدية قديمة من فترة الخلافة العباسية.


وتحدث الوكيل خلال مراسم الاستلام عن تأريخ العراق وحضارته، مشيرا إلى أن العراق مهد وموطن العديد من الحضارات، فضلا عن تنوع القوميات والأعراق والأديان.


كما ثمن النوايا الصادقة للجهات السويسرية المتمثلة في إعادة هذه القطع الأثرية العراقية إلى موطنها الأصلي، والتي تعبر عن أسمى آيات تأدية الأمانة.


من جانبها، عبرت فلورنس غراف عن سعادتها بتمثيل بلادها في هذه المناسبة الخاصة، مشيرة إلى أن العراق أول من اخترع الكتابة، ويعد مهدا للعديد من الحضارات القديمة كالسومرية والآشورية والبابلية وغيرها، لذلك فإنه من دواعي سرور بلادها أن يتم إعادة الآثار العراقية إلى موطنها الأصلي.

 

RT

 




 

 


 

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