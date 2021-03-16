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الثلاثاء، 16-03-2021 01:07 م

العراق يسجل انخفاضا في نسبة الفقر

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الثلاثاء، انخفاض نسبة الفقر في البلاد إلى 25% بعدما وصلت إلى 31% خلال العام الماضي بسبب إجراءات الوقاية من كورونا وفرض حظر التجوال.

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وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، إن "المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8% أي نحو 25%".


وأضاف، أن "عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين مواطن".


وأشار الهنداوي إلى أن "المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7% أي بحوالي 32%".


وتابع، أن "نسبة الفقر عادت للانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة لوضعها الطبيعي".

 

المصدر: روسيااليوم



 




 

 


 

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