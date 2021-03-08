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الإثنين، 08-03-2021 10:21 ص

العراق.. تفكيك عبوات ناسفة وقنابل في 4 محافظات - صور

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الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية مكافحة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الإثنين، إحباط عبوات ناسفة وقنابل في 4 محافظات مختلفة في البلاد.

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جاء ذلك في بيان للمديرية، تضمن نشاط خبرائها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحسب "السومرية نيوز".


وأوضحت المديرية أن خبراءها تمكنوا من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات المجاميع الإرهابية في جزيرة الخالدية بمحافظة الأنبار غربي البلاد.


كما تم معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع عبارة عن قذيفة من مخلفات المجاميع الإرهابية في منطقة عزيز بلد بمحافظة صلاح الدين (شمال).

 


وتمكنت مفارز "مكافحة المتفجرات" من معالجة رمانة (قنبلة) يدوية في منطقة حي الخطوة بمحافظة البصرة (جنوب).


وفي محافظة بابل جنوبي العراق، قالت المديرية في بيانها إن عناصرها تمكنوا من "معالجة عبوات ناسفة محلية الصنع عدد (3) قنابر هاون عيار 82 ملم عدد (7) رمانة يدوية عدد (11) في منطقة البحيرات قرية الشيحة ناحية الاسكندرية".

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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