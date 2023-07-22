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السبت، 22-07-2023 02:34 م

العراق يعلن التزامه باتفاقية فيينا لحماية البعثات الدبلوماسية

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الوكيل الإخباري-  أعلن العراق، السبت، التزامه الكامل باتفاقية فيينا لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول وحماية البعثات الدبلوماسية.

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وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم، إنها تلتزم بشكل كامل باتفاقية"فيينا "لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول، وتجدد خطابها للبعثات الدبلوماسيّة المُقيمةِ ببغداد، أن الحكومةَ العراقية مسؤولة عن توفيرِ الحماية والأمن للطواقمِ الدبلوماسيةِ العاملةِ في جميع البعثات.


وأضافت، أن ما تعرضَت له سفارة مملكة السويد في بغداد، عمل لا يمكن السماح بتكراره، وأن أي فعلٍ يماثِله سيكون تحت طائلة المُساءلةِ القانونية.
وكانت السلطات الأمنية العراقية، قد منعت محتجين حاولوا اقتحام السفارة الدنماركية ببغداد احتجاجا على قيام متطرفين بحرق القرآن الكريم وعلم العراق.

 




 

 


 

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