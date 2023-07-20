بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

الوكيل الإخباري - صرح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لوسائل إعلام عربية، أن بغداد قررت طرد السفيرة السويدية في العراق.



وجاء في بيان للحكومة العراقية إن رئيس الوزراء يقرر سحب القائم بالأعمال العراقي لدى السويد.



وعاد الهدوء للشوارع المؤدية والمحيطة بمبنى سفارة السويد في بغداد بعد موجة اقتحام للمبنى فجر الخميس، احتجاجا على سماح ستوكهولم لمظاهرة أمام السفارة العراقية اليوم يجري خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف، وفي حين وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اقتحام سفارة بلاده في بغداد بأنه مرفوض تماما، هدد العراق بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت حادثة إحراق المصحف.

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وفرّقت قوات مكافحة الشغب العراقية باستخدام خراطيم المياه والعصي الكهربائية المحتجين وأبعدتهم عن السفارة، ورد المتظاهرون بدورهم برشق القوات الأمنية بالحجارة.