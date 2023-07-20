الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة: الأردنيون يحبون البطولات الفردية

نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس

الملك يهنئ الرئيس المصري بذكرى ثورة 23 تموز

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

63 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع الحالي

اعلان هام من الامانة بشأن التدخين في الأماكن العامة

الزراعة: إنشاء 15 مصنعاً للصناعات الغذائية مع نهاية العام

شكر وتقدير لجهاز البحث الجنائي في مركز امن الهاشمي

توضيح من رئيس الوزراء عن حظر منصة تيك توك في الأردن

منتدى شباب الأعمال يزور مصنع الطيبات

الخميس، 20-07-2023 03:08 م

بعد حرق القرآن .. العراق يطرد السفيرة السويدية ويقطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل

223


الوكيل الإخباري - صرح مسؤول في مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني لوسائل إعلام عربية، أن بغداد قررت طرد السفيرة السويدية في العراق.

وجاء في بيان للحكومة العراقية إن رئيس الوزراء يقرر سحب القائم بالأعمال العراقي لدى السويد.

وعاد الهدوء للشوارع المؤدية والمحيطة بمبنى سفارة السويد في بغداد بعد موجة اقتحام للمبنى فجر الخميس، احتجاجا على سماح ستوكهولم لمظاهرة أمام السفارة العراقية اليوم يجري خلالها إحراق نسخة من المصحف الشريف، وفي حين وصف وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم اقتحام سفارة بلاده في بغداد بأنه مرفوض تماما، هدد العراق بقطع العلاقات مع السويد إذا تكررت حادثة إحراق المصحف.

اضافة اعلان


وفرّقت قوات مكافحة الشغب العراقية باستخدام خراطيم المياه والعصي الكهربائية المحتجين وأبعدتهم عن السفارة، ورد المتظاهرون بدورهم برشق القوات الأمنية بالحجارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64b91bc24236044cd25a2a34

لبنان.. المجلس الأعلى للطفولة يعقد اجتماعا استثنائيا

64b906144c59b773320c6e51

زاخاروفا: نعمل على صياغة اتفاق جديد للتعاون مع إيران

64b8f7b942360423b97ecd0d

واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لكييف

32556

أوروبا تتألم من الحر

اا

ردا على حرق القرآن .. النيران تلتهم السفارة السويدية في العراق

99

قتيلان و6 جرحى بإطلاق نار في نيوزيلندا

أخبار متعلقة
اا

ردا على حرق القرآن .. النيران تلتهم السفارة السويدية في العراق

1689789465380

السوداني: حريصون على تطوير العلاقة العسكرية مع التحالف الدولي لكبح الإرهاب

czo2NjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZG9zdG9yLm9yZy9VcGxvYWRDYWNoZS9saWJmaWxlcy8zOTcvMi82MDB4MzM4by80OTcuanBnIjs=

مقتل 5 إرهابيين شمال العراق

5585

القضاء العراقي يصدر قرارا بشأن حارق المصحف في السويد - وثيقة

1688589407558

العراق: مؤتمر بغداد للشراكة سيتناول استتباب الأمن بالمنطقة

6492fb5a4236042b7e7f6874

عقب 6 أعوام من الجمود.. كوريا الجنوبية تستأنف مشاريعها في العراق