السوداني: حريصون على تطوير العلاقة العسكرية مع التحالف الدولي لكبح الإرهاب

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن بلاده حريصة على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب.

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وقال السوداني خلال استقباله اليوم الأربعاء، وزير الجيوش الفرنسية، سيباستيان ليكورنو، أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت خلال زيارتنا إلى فرنسا في شهر كانون الثاني الماضي، تمثل خارطة عمل واضحة لتنمية العلاقات العراقية الفرنسية في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة، والثقافة والتعليم، وغيرها.



وأضاف، أن حكومته تعمل على تنظيم العلاقة مع التحالف الدولي في العراق، بالشكل الذي يتناسب مع مرحلة ما بعد الانتصار على عصابات داعش الإرهابية، حيث تشهد هذه المرحلة تنامياً كبيراً لقدرات القوات الأمنية العراقية بمختلف صنوفها العسكرية.



من جانبه، أكد الوزير الفرنسي استعداد الحكومة الفرنسية للتعاون مع العراق، في مجال التدريب والتسليح وتطوير القدرات.



وأشار إلى جدية حكومة بلاده في تقديم كل ما يحتاجه العراق، وتطوير الشراكات الحقيقية معه.



بترا