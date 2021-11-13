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السبت، 13-11-2021 10:48 ص

العراق يعلن وقف الطيران المباشر مع بيلاروسيا

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم أمس الجمعة، وقف رحلات الطيران المباشرة بين العراق وبيلاروس وسحب رخصة عمل القنصل البيلاروسيا الفخري في بغداد مؤقتا.

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وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في تصريح لوكالة "نوفوستي" الروسية ووسائل إعلام أخرى، إن "العراق أوقف رحلات الطيران المباشرة مع بيلاروسيا".


وأضاف الصحاف أن "وزارة الخارجية العراقية سحبت مؤقتا رخصة عمل القنصل البيلاروسي الفخري في بغداد"، مبينا أن "هذه الخطوة تأتي لحماية المواطنين العراقيين من شبكات تهريب البشر عبر بيلاروسيا وبولندا".


وذكر المسؤول أن سفارتي العراق في موسكو ووارسو تنسقان الجهود الرامية إلى عودة طوعية للعالقين على حدود روسيا وبيلاروسيا.


واحتشد خلال الأشهر الأخيرة عدة آلاف من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

 

وبسبب تدهور الوضع في المناطق الحدودية أدخل الرئيس البولندي، أندجي دودا، حالة الطوارئ على الحدود، وتستخدم سلطات البلد الجيش والشرطة للإشراف على الوضع هناك.


وتتهم بولندا الطرف البيلاروسي بنقل هؤلاء المهاجرين إلى الحدود لافتعال أزمة، بينما تقول بيلاروسيا إن الحكومة البولندية هي التي تطردهم باستخدام العنف.

 

روسيا اليوم

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