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الأربعاء، 10-11-2021 01:06 م

قاذفتان روسيتان تنفذان دورية في سماء بيلاروس وسط تصعيد حدودي بينها وبولندا

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الوكيل الإخباري-أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قاذفتين بعيدتي المدى من طراز "تو-22 إم 3" تابعتين لها نفذتا دورية جوية في سماء بيلاروس، وسط تصعيد التوترات عند حدود هذا البلد مع بولندا.

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وذكرت الوزارة اليوم الأربعاء أن الدورية نفذت بهدف اختبار نظام الدفاع الجوي الموحد لدولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس والتدرب على التعامل بين الطيران الحربي ومراكز قيادة برية للجيشين الروسي والبيلاروسي.


ولفتت الوزارة إلى أن الدورية نفذت تحت قيادة قائدي سلاح الجو والدفاع الجوي في الجيش البيلاروسي، مشيرة إلى أن القاذفتين الروسيتين حققتا كافة الأهداف المنسوبة إليهما وعادتا بسلامة إلى مطارهما في روسيا.


ويأتي ذلك على خلفية نشر الحكومة البولندية قوات إضافية عند حدود بيلاروس بغية الحيلولة دون اجتياز حشود من المهاجرين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى الاتحاد الأوروبي الحدود بين الدولتين.


وتتبادل بيلاروس من جانب وليتوانيا ولاتفيا وبولندا من جانب آخر في الآونة الأخيرة اتهامات بافتعال أزمة هجرة من خلال جر حشود من المهاجرين غير الشرعيين، بالدرجة الأولى من العراق، إلى الحدود، وذلك وسط تصعيد التوترات السياسية بين الطرفين.

 

روسيا اليوم

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