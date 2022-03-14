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الإثنين، 14-03-2022 04:43 م

العراق يكتفي بإبراز شهادة التلقيح عند السفر

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الوكيل الإخباري - وجهت سلطة الطيران المدني، الاثنين، الاكتفاء بإبراز شهادة التلقيح الدولية (COVID-19)، للوافدين إلى العراق أو المغادرين.

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وقالت السلطة في بيان، إن مقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، دعت للاكتفاء بإبراز الشهادة للوافدين او المغادرين، سواء من المواطنين العراقيين أو الأجانب.

 

وتابعت، والذين تكون أعمارهم 12 سنة فما فوق ابراز تلقيهم جرعة واحدة من لقاح (جونسون آند جونسون)، أو جرعتين لبقيّة الأنواع، وعدم المطالبة بنتيجة فحص (PCR) عند مغادرة العراق أو الدخول إليه.

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