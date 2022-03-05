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السبت، 05-03-2022 10:55 ص

العراق.. 228 حالة اختناق جراء عاصفة ترابية في كربلاء

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الوكيل الإخباري-أعلنت دائرة صحة محافظة كربلاء العراقية يوم أمس الجمعة وقوع 228 حالة اختناق جراء العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة مؤخرا.

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وأفادت في بيان أصدرته يوم أمس الجمعة بأن "مُستشفيات الدائرة سجلت 228 حالة اختناق  جراء العاصفة الترابية ، بضمنها 67 حالة تم تقلها بعجلات الإسعاف الفوري".


وأضاف البيان أن "جميع تلك الحالات قد تلقت العلاج المناسب وغادرت المستشفيات، حيث كان هناك استنفار تام وكامل الاستعداد للتعامل مع هكذا حالات طارئة".

 

وتعرضت كربلاء ومحافظات عراقية أخرى، أمس الخميس، لعاصفة ترابية قوية تسببت بانعدام الرؤية وتسجيل العديد من الحوادث وحالات الاختناق.

روسيا اليوم

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