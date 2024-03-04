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الإثنين، 04-03-2024 08:09 ص

العربة الروسية المصفحة "تيغر" تتزود براجمة صواريخ مصغرة

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الوكيل الإخباري- اطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال زيارته التفقدية لشركة "سبلاف" في تولا، على منظومة جديدة، وهي راجمة صواريخ صغيرة مثبتة على منصة عربة "تيغر - إم" المصفحة.

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وقد نشرت وزارة الدفاع الروسية صورة لتلك المنظومة المخصصة لإطلاق الصواريخ ذات العيار الصغير، وتم تزويد العربة بحاوية تتضمن العشرات من المواسير التي تم تركيبها في مؤخرتها. وتوضع الحاوية داخل العربة المصفحة، ولا تظهر إلا عندما تكون جاهزة لإطلاق النيران.

وتتمتع تلك المنظومة السريعة الحركة بقدرة فائقة على المناورة، وهي محمية جيدا من ضربات العدو الجوية والبرية، وبمقدورها تحقيق الدعم الناري للوحدات المشتبكة مع العدو، وتدمير قوته البشرية وتحصيناته، وإلحاق أضرار بالمعدات الحربية من مختلف الأنواع.

ويذكر أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اطلع كذلك خلال زيارته التفقدية الأخيرة لشركة "سبلاف" في مدينة تولا الروسية على راجمة الصواريخ القادرة على إطلاق النيران بصواريخ عيار 122 ملم و220 ملم وتخضع المنظومة في الوقت الراهن لاختبارات ميدانية.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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