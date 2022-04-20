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الأربعاء، 20-04-2022 11:34 ص

العفو الدولية: قتل وتعذيب الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم جريمة ضد الإنسانية

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الوكيل الإخباري-وصفت منظمة العفو الدولية إسرائيل بأنها تمارس "الفصل عنصري"، مشيرة إلى أن أعمال القتل والتعذيب التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم "جريمة ضد الإنسانية".

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وقالت المنظمة عبر "تويتر" إن "نظام الفصل العنصري ليس مجرد جزء من الماضي، فهو واقع يعيشه ملايين الفلسطينيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويستمر حتى يومنا هذا".


وأشارت إلى أنها "تراقب التقارير حول القتل غير المشروع، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، والعقاب الجماعي".


وتابعت: "نظام الفصل العنصري هو اعتبار حياة مجموعة أهم من حياة مجموعة أخرى، وتبقي إسرائيل على نظام الفصل العنصري من خلال أعمال القتل، والتعذيب بحق الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم الأساسية. إنها جريمة ضد الإنسانية، ويجب أن تنتهي".

 

روسيا اليوم

 

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