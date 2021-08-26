الخميس 26-08-2021
الوكيل الاخباري

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

الفطر الأسود يغزو الموصل

مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بالتزامه المسار الدبلوماسي مع إيران

بلينكن: نحو 1500 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان

شركة طيران دلتا الأمريكية تفرض على موظفيها غير المطعمين دفع 200 دولار شهريا

بريطانيا تسجل 35847 إصابة جديدة بكورونا و149 وفاة

الاستخبارات الأميركية تعد تقريرا حول منشأ كورونا

وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي يغادر أفغانستان

أحداث الكونغرس.. لجنة تحقيق نيابية تطلب سجل اتصالات ترامب

الحباشنة يطلع على حركة المسافرين والشحن عبر جسر الملك حسين

الخميس، 26-08-2021 02:17 ص

الفطر الأسود يغزو الموصل

thumbs_b_c_4e68d456a682f0e7af7ee53381820ff4


الوكيل الإخباري - تشهد مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمال غرب العراق، تسجيل حالات بداء الفطر الأسود، خاصة بين مصابين بفيروس كورونا المستجد، ووفق مصادر طبية في المدينة، رفضت الكشف عن اسمها، فإن ثمة عدة حالات مسجلة، وسط شح الأدوية الخاصة لمعالجة هذه العدوى البكتيرية.



الفطر الأسود مجددا في العراق.. الإعلان عن حالة وفاة في كركوك
وتنتشر في منصات التواصل الاجتماعي العراقية، مناشدات من قبل ذوي المصابين لمساعدتهم، كون الأدوية والحقن الخاصة بمعالجة المرض مرتفعة الثمن .


ويعلق مواطنون عراقيون بسخط من رواد منصات التواصل الاجتماعي، على ما يحدث من انعدام الحقن المضادة للفطر الأسود في مستشفيات الموصل الحكومية، محملين الجهات الصحية المسؤولية كون هذا الداء الفطري ينتشر في العراق منذ أشهر طويلة، ما كان يقتضي من وزارة الصحة، إعداد العدة لمواجهته وتوفير كميات كبيرة من الأدوية والحقن المضادة له، لا أن يتم ترك المرضى لمصيرهم هكذا.

وكانت قد سجلت عدة حالات إصابة ووفيات بداء الفطر الأسود، في العديد من المحافظات العراقية، طيلة الأشهر الماضية.

والفطر الأسود، بحسب منظمة الصحة العالمية مرض نادر للغاية، لا يحدث من خلال انتقال العدوى من شخص إلى آخر. ولا يصيب سوى الذين يعانون من ضعف شديد في المناعة.

وتحدث الإصابة نتيجة التعرض للفطريات الموجودة في البيئة المحيطة، عند استنشاق الميكروبات التي تنتقل بعد ذلك حتى تصيب الرئتين والجيوب الأنفية، وتنتشر حتى تصل إلى الدماغ أو العينين.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6126d299c6535

تشاد تقترح تشكيل قوة مشتركة على الحدود مع ليبيا

1-1459501

مسؤول: بايدن سيبلغ بينيت بالتزامه المسار الدبلوماسي مع إيران

12417921_0-42-1023-576

بلينكن: نحو 1500 مواطن أمريكي لا يزالون في أفغانستان

XcfoyS0DvEkCKAXaOjavmXRgQX8TikADmN1C1qBb

شركة طيران دلتا الأمريكية تفرض على موظفيها غير المطعمين دفع 200 دولار شهريا

main_image6126ad2e514cb

الاستخبارات الأميركية تعد تقريرا حول منشأ كورونا

4rdHoIVeqUPnaG4JZjjAZA39Mb6QTavCbWnFLZsF

وزارة الدفاع التركية: الجيش التركي يغادر أفغانستان

أخبار متعلقة
611da7cf4236043f5c5a9dd9

محافظة عراقية تكشف عن إصابة بالفطر الأسود

طكم

العراق.. القبض على متسللين عبروا الحدود من سوريا

f

العراق .. اغتيال رئيس بلدية كربلاء بهجوم مسلح

611241c642360449ab4e12eb

وسط موجة حر.. إيران تعلق توريد الكهرباء إلى العراق

عراق

القبض على عائلة سورية تسللت إلى الأراضي العراقية

ط

منها 6 عربية .. إيران تصنف 42 دولة عالية المخاطر في السفر