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الإثنين، 09-08-2021 06:49 م

منها 6 عربية .. إيران تصنف 42 دولة عالية المخاطر في السفر

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الوكيل الإخباري - أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية عن قائمة تضم 42 دولة عالية المخاطر من حيث السفر بسبب جائحة كورونا، منها 6 عربية.

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وقال المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، محمد حسن ذي بخش، في بيان اليوم الاثنين، إن قائمة الدول عالية المخاطر الـ 42 والتي يتوجب على المسافرين القادمين منها برحلات مباشرة أو غير مباشرة، الخضوع لفحص فيروس كورونا عند الوصول إلى إيران، بجانب حملهم شهادة فحص سلبية النتيجة، هي: مصر، وسوريا، وعمان، والكويت، وتونس، والسودان، وأندورا، والارجنتين، وبوتسوانا، وبوليفيا، وشيلي، وكولمبيا، وكوستاريكا، وكوبا، وقبرص، والإكوادور، واستونيا، وفيجي، وجورجيا، والهند، وإندونيسيا، وليسوتو، ومالاوي، وماليزيا، ومنغوليا، والموزمبيغ، وناميبيا، والنيبال، وهولندا، والباراغواي، والبيرو، والبرتغال، وروسيا، وسيشيل، وجنوب إفريقيا، وإسبانيا، وسورينام، وتانزانيا،، وبريطانيا، وزامبيا، وزيمبابوي.

 

واستدرك المتحدث أن المنع مستمر حصرا وحتى إشعار آخر فيما يخص البلدان المتضررة من سلالات فيروس كورونا المتحورة مثل البرازيل والأوروغواي.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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