الخميس 14-09-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : حملات أمنية مكثفة في كافة مناطق المملكة

مواطن يطلب الطعام ويحتال على سائقي التوصيل..هذا كان مصيره!

التعليم العالي: نحو 400 طلب لبرنامج التجسير لغاية الآن

الطاقة: استيراد 2.45 مليون برميل نفط من العراق العام الماضي

"الزلازل الأردني" سجل 965 زلزالاً خلال 2022

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة .. اعتباراً من اليوم

تحذير للأردنيين بالسعودية خلال الساعات القادمة .. خاصة هذه المناطق

افتتاح موسم قطف التمور الأردني

الحكومة: المنازل ومباني القطاع العام تستهلك 48% من الكهرباء في الأردن

الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ

الخميس، 14-09-2023 12:43 م

الفلك الدولي: السبت غرة شهر ربيع الأول 1445هـ

20210906060654654


الوكيل الإخباري - قال مرصد الفلك الدولي، إن غرة شهر ربيع الأول، ستكون يوم بعد غدٍ السبت، وفقاً للرصد الفلكي. 

اضافة اعلان


وبيّن المركز، أن رؤية هلال شهر ربيع الأول يوم غدٍ من الوطن العربي صعبة جداً، وهي قد تكون ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء بسيطة من غرب العالم العربي.

وأضاف، أنه باعتماد التقويم الهجري العالمي المبني على حساب إمكانية رؤية الهلال، فإن بداية الشهر تكون يوم السبت 16 أيلول المقبل.


ويأتي شهر ربيع الأول وفيه ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يصادف 12 ربيع الأول / 26 أيلول الجاري.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
6502e2c842360461612b2b34

صحفي أمريكي يسلط الضوء على حقيقة خطط واشنطن في أوكرانيا

511235

مطالبة أوروبية أميركية بإلزام إيران بالضمانات القانونية المتعلقة بالمواد النووية

1694689111987

الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي لنجدة المغرب وليبيا

6502de4d42360440321a83e2

رسالتان من الرئيس الإيراني للعاهل السعودي وولي عهده

6502c8204c59b749b54e812f

بوتين يوجه بتطوير العلاقات مع دول الجوار والحلفاء

9202313222643919686059

تحذير للأردنيين بالسعودية خلال الساعات القادمة .. خاصة هذه المناطق