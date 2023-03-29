الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 08:12 ص

الفلك الدولي ينفي وجود خطأ في موعد أذان الفجر

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الوكيل الإخباري - نفى مركز الفلك الدولي وجود خطأ في وقت صلاة الفجر بالدول العربية وذلك في بيان له.

وقال البيان تنتشر بين الفينة والأخرى إشاعات بأن موعد صلاة الفجر في تقاويم الدول الإسلامية غير صحيح وأنه يؤذن بليل.

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وبين انه يشاع بأن الفجر المحسوب هو للشفق الفلكي الذي يوافق الفجر الكاذب، وهذا غير صحيح إطلاقا.


وقال:" الفجر الكاذب وفق المركز معروف ومعلوم لدى الخبراء، وهو يظهر قبل الزاوية 18 بكثير، تصل أحيانا إلى الزاوية 30، وهذا أمر معروف بالرصد المتواتر، ويعرفه أهل الاختصاص جيدا."


وعليه فإن موعد الفجر في التقاويم صحيح، وهو مدعم بالأرصاد القديمة والحديثة، ومدعم بقول الفلكيين والمؤقتين الحاذقين أمثال الصوفي والخوارزمي والبيروني والبتاني وابن الشاطر وغيرهم الكثير.




 




 

 


 

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