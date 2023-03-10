رمضان سيكون الخميس في هذه الدول.. والجمعة في دول أخرى

الوكيل الإخباري - أعلن مركز الفلك الدولي أن الدول التي بدأت شهر شعبان يوم الأربعاء الموافق 2023/2/22 ومنها الأردن سيكون شهر رمضان المبارك لديها يوم الخميس الموافق 2023/3/23.

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وقال المركز إن هذه الدول ستتحرى هلال رمضان في التاسع والعشرين من شعبان وتكون رؤية هلال الشهر الفضيل ممكنة بالعين المجردة على عكس الدول التي أعلنت بدء شهر شعبان في يوم الثلاثاء الموافق 2023/2/21 وستقوم برصد هلال رمضان في الثامن والعشرين من شهر شعبان حيث ستكون رؤيته مستحيلة.

أما الدول التي سيكون شهر رمضان المبارك لديها في يوم الخميس الموافق 2023/3/23 اعتمادا على موعد الرؤية في يوم الأربعاء الذي يسبقه، فهي الأردن وإندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والجزائر والمغرب وموريتانيا، أما باقي الدول العربية الأخرى من بينها السعودية فإنها ستعلن أن شهر شعبان سيكون 30 يوما وعليه فإنها ستبدأ بالصيام مع باقي الدول الأخرى في يوم الخميس أيضا وإن لم تتوافق بداية شهر شعبان مع بعضها في هذه الدول.

وأشار إلى أن رؤية هلال شهر رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الأفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا، ومعظم أفريقيا، وغرب أوروبا والأمريكيتين.

وبيّن أنه لا يستبعد أن تعلن الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال ليكون يوم الجمعة الموافق 2023/3/23 أول أيام شهر رمضان المبارك لديها.

وكالات