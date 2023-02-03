القبض على شبكة فساد تتحكم بطعام الجيش الأوكراني

الوكيل الاخباري- كشفت إدارة أمن الدولة الأوكرانية عن شبكات فساد داخل المؤسسة العسكرية، تستفيد من المنتجات المخصصة للجيش وقوته اليومي.

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وفقا لما كشفته التحقيقات والبيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الأوكرانية، أبرم مسؤولون في إحدى إدارات وزارة الدفاع اتفاقيات بشأن تزويد الجيش بالمنتجات والمواد الغذائية، مع مؤسسات ليس لديها حتى قاعدة إنتاج ومعدات.

وقام أعضاء هذه الشبكة بسحب الأموال بطرق ملتوية، وتسببوا في خسائر بوزارة الدفاع بمبلغ 119.5 مليون هريفان (3.2 مليون دولار).

وفي وقت سابق أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الوضع في أوكرانيا يخرج عن سيطرة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب استياء القادة الغربيين من الفساد المتفشي بين قيادات نظام كييف.



وقال زيلينسكي، هذا الأسبوع بعد إعلانه في وقت سابق عن تغييرات عديدة في صفوف قيادات الجيش بسبب الفساد، إنه مستعد لمواصلة "عمليات التطهير لمكافحة الفساد" في وزارة الدفاع وغيرها من هياكل الدولة.

روسيا اليوم