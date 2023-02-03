الجمعة 03-02-2023
الوكيل الاخباري

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة الطفلتين راما ونور الزيادنه

60 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

واقعة طريفة.. طفل يغافل والده ويطلب طعاما بـ1000 دولارا في أمريكا

زاخاروفا ترد على شكاوى زيلينسكي

الحكومة تخطط لتعزيز سياحة المغامرة بالأردن

الأرصاد الجوية تحذر السائقين على طريق عمان-إربد

الأمن السيبراني يدعو مرشحين لإجراء المقابلة الشخصية- أسماء

القبض على شبكة فساد تتحكم بطعام الجيش الأوكراني

بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي يقترح مناقشة مكافحة الإرهاب

وفاة طفلتين إثر اختناق بمدفأة غاز في جرش

الجمعة، 03-02-2023 03:04 م

القبض على شبكة فساد تتحكم بطعام الجيش الأوكراني

63dcf38d42360417ea70b415


الوكيل الاخباري- كشفت إدارة أمن الدولة الأوكرانية عن شبكات فساد داخل المؤسسة العسكرية، تستفيد من المنتجات المخصصة للجيش وقوته اليومي.

اضافة اعلان

 

وفقا لما كشفته التحقيقات والبيانات التي نشرتها وكالة الأنباء الأوكرانية، أبرم مسؤولون في إحدى إدارات وزارة الدفاع اتفاقيات بشأن تزويد الجيش بالمنتجات والمواد الغذائية، مع مؤسسات ليس لديها حتى قاعدة إنتاج ومعدات.

 

وقام أعضاء هذه الشبكة بسحب الأموال بطرق ملتوية، وتسببوا في خسائر بوزارة الدفاع بمبلغ 119.5 مليون هريفان (3.2 مليون دولار).

 

وفي وقت سابق أعلن أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الوضع في أوكرانيا يخرج عن سيطرة الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب استياء القادة الغربيين من الفساد المتفشي بين قيادات نظام كييف.

وقال زيلينسكي، هذا الأسبوع بعد إعلانه في وقت سابق عن تغييرات عديدة في صفوف قيادات الجيش بسبب الفساد، إنه مستعد لمواصلة "عمليات التطهير لمكافحة الفساد" في وزارة الدفاع وغيرها من هياكل الدولة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image63dcfa6a7fa69

صحيفة: السعودية تستعد لاستيراد البيض

63dcfd684c59b72c9873fdcf

زاخاروفا ترد على شكاوى زيلينسكي

63dcf07142360450705dfb80

بوتين في اجتماع مجلس الأمن الروسي يقترح مناقشة مكافحة الإرهاب

63dce352423604545a5b07b6

وزارة الدفاع النمساوية: نلتزم الحياد عسكريا

الامن مصر

حادثة مأساوية شهدتها محافظة الجيزة في مصر -صورة

مس

كبير مستشاري بايدن للسياسة الاقتصادية يتنحى