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الثلاثاء، 18-07-2023 05:01 م

القضاء اللبناني يستجوب رياض سلامة ويتركه رهن التحقيق

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الوكيل الإخباري- استجوب القضاء اللبناني الثلاثاء، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في عدد من التهم الموجهة إليه، وتركه رهن التحقيق.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام أن قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، استجوب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في ادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضده وضد شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، في جرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير وتبييض الأموال والاثراء غير المشروع والتهرب الضريبي".

وتم الاستجواب في حضور وكيل الدفاع عن سلامة ورئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، التي سبق لها أن اتخذت صفة الادعاء ضدهم كممثلة للدولة اللبنانية، وتقرر في نهاية الجلسة ترك سلامة رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستجواب رجا سلامة وماريان الحويك في الملف نفسه.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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