القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك بأكثر من 30 صاروخا

الوكيل الاخباري - قالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مركز تسجيل جرائم الحرب المرتكبة من جانب أوكرانيا، إن القوات الأوكرانية قصفت عاصمة الجمهورية بعشرات القذائف من راجمات الصواريخ.

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وأشارت الممثلية في بيانها، إلى أن قوات كييف أطلقت 25 قذيفة صاروخية من الراجمات على منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في دونيتسك.



واستهدفت القوات الأوكرانية كذلك حي كيروفسكي في المدينة بـ6 قذائف مدفعية من عيار 155 مم.



وأضاف البيان: "في الساعة الرابعة صباحا، تم تسجيل قصف أوكراني استهدف منطقتي كييفسكي وفوروشيلوفسكي في مدينة دونيتسك بـ 25 صاروخا من راجمات الصواريخ".

روسيا اليوم