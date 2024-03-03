الأحد 03-03-2024
الوكيل الاخباري
 

استثناء مركبات 2018 التي كان مجدولاً لها أن تصل العقبة وتأخرت من حظر الاستيراد

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

صرف عيدية نقدية مع راتب شهر آذار الحالي لهذه الأسر

وزيرة التنمية الاجتماعية تبحث مع نظيرتها العُمانية سبل التعاون المشترك

الحكومة: التزام المؤسستين الاستهلاكيتين بتثبيت الأسعار حتى نهاية رمضان

اعلام عبري : حصلنا على رد حركة حماس ولن نرسل وفدا إلى القاهرة

سرايا القدس: أوقعنا قوة من جيش الاحتلال في كمين بمخيم نور شمس

قرارات جديدة من مجلس الوزراء اليوم

نقابة الأطباء تنعى 6 أطباء أردنيين

التربية تُحدد ساعات دوام المدارس ومديريات التربية في رمضان

الأحد، 03-03-2024 02:59 م

القوات الخاصة الألمانية تنفذ عملية أمنية في برلين

65e447bb4c59b74fd93cdc6e


الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "بيلد" بأن القوات الخاصة الألمانية تجري عملية أمنية في برلين في إطار مكافحة منظمة "الجيش الأحمر" (RAF) .

اضافة اعلان

 

وكتبت الصحيفة: "تجري القوات الخاصة عملية أمنية في حي فريدريخسخاين منذ فجر اليوم الأحد، حيث تسمع هناك أصوات طلقات نارية".

وأضافت أنه تم اعتقال شخصين على الأقل في إطار العملية، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات حول وقوع إصابات.

وتم في وقت سابق من هذا الأسبوع القبض على عضو "الجيش الأحمر" دانييلا كليت المتهمة "بتفجير سجن فايترشتات عام 1993 والهجوم على السفارة الأمريكية في بون عام 1991" والمطلوبة منذ أكثر من 30 عاما.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65e465a942360464df52af6b

الجيش السوري يحبط تسلل مجموعة إرهابية إلى مواقعه في ريف اللاذقية

20241815444879468

حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين

65e454d9423604663115e602

حكومة ليبيا تستغيث بشيوخ القبائل للتدخل لوقف الاشتباكات في مدينة الزاوية

65e44f9a4c59b750a470714e

ماسك: لا مبرر لوجود الناتو بعد حلّ وارسو

65e43d5b42360461ce13a748

البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا للوزراء

65e4049142360436fe057a15

زيلينسكي يمنح قائد قواته "تفويضا مفتوحا" في تعديل قيادات الجيش بعد هزيمة أفدييفكا

أخبار متعلقة
65dc87bd42360456e705fe11

بعد انسحاب الدنمارك والسويد.. ألمانيا ستكمل التحقيق في تفجير "السيل الشمالي"