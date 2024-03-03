القوات الخاصة الألمانية تنفذ عملية أمنية في برلين

الوكيل الاخباري- أفادت صحيفة "بيلد" بأن القوات الخاصة الألمانية تجري عملية أمنية في برلين في إطار مكافحة منظمة "الجيش الأحمر" (RAF) .

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وكتبت الصحيفة: "تجري القوات الخاصة عملية أمنية في حي فريدريخسخاين منذ فجر اليوم الأحد، حيث تسمع هناك أصوات طلقات نارية".



وأضافت أنه تم اعتقال شخصين على الأقل في إطار العملية، مشيرة إلى عدم وجود أي معلومات حول وقوع إصابات.



وتم في وقت سابق من هذا الأسبوع القبض على عضو "الجيش الأحمر" دانييلا كليت المتهمة "بتفجير سجن فايترشتات عام 1993 والهجوم على السفارة الأمريكية في بون عام 1991" والمطلوبة منذ أكثر من 30 عاما.