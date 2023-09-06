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الأربعاء، 06-09-2023 06:18 م

القوات الروسية تستهدف البنية التحتية لميناء كيليا الأوكراني

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الوكيل الاخباري- هاجمت القوات الروسية في اليومين الماضيين البنية التحتية لميناء كيليا النهري في مقاطعة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا، باستخدام طائرات مسيرة انتحارية من طراز "غيران".

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ووفقا لقناة "ريبار" العسكرية، تم تدمير خزانات وقود بواسطة المسيرات في مستودع النفط المحلي بالميناء الواقع على نهر الدانوب، وكذلك محطة الحبوب "دافوس-أغرو".

كما أبلغت السلطات الأوكرانية عن أضرار لحقت بالمصاعد ومباني المكاتب والمؤسسات الزراعية في منطقة إسماعيل. بدورها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير قواعد تدريب المجموعات التخريبية التابعة للقوات الأوكرانية في المنطقة.

وعلى مدى الأشهر الماضية، قامت القوات المسلحة الروسية بضرب موانئ نهر الدانوب بشكل متكرر من أجل تقليل استخدامها لشن هجمات في البحر الأسود، وتعليق استيراد وتصدير البضائع بعد الإنهاء الرسمي لـ "صفقة الحبوب".

 




 

 


 

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