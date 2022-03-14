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الإثنين، 14-03-2022 03:34 م

الكرملين: لدينا ما يكفي من السلاح ولم نطلب مساعدة الصين

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الوكيل الاخباري - على الرغم من نفي الخارجية الصينية الإثنين تقديم أي مساعدات عسكرية أو اقتصادية إلى روسيا، معتبرة أن ما أشيع في الساعات الماضية حول هذه المسألة أخبار مضللة تروجها واشنطن، كررت موسكو اليوم أيضاً الموقف عينه.

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فقد أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف الصحفيين، الإثنين أن روسيا لديها ما يكفي من الموارد العسكرية من أجل إتمام عملياتها العسكرية في أوكرانيا.


كما شدد على أن بلاده لم تطلب بأي شكل من الأشكال مساعدات عسكرية من بكين.


"السيطرة الكاملة"
وفي ما يتعلق بالتطورات الميدانية، أفاد بأن الجيش الروسي قد يسيطر على المدن الأوكرانية الكبرى في وقت يتقدّم باتّجاه عدد من المراكز الحضرية الرئيسية.


كما أضاف بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعطى أوامر للامتناع عن أي هجوم مباشر على المدن الكبرى، نظرا إلى أن الخسائر المدنية ستكون كبيرة"، لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن "وزارة الدفاع لا تستبعد احتمال وضع مدن كبرى تحت سيطرتها الكاملة".

اتهام لواشنطن
واتهم أميركا والاتحاد الأوروبي بمحاولة جر موسكو لاستهداف مناطق سكنية.


أما في ما يتعلق بمنطقة دونيتسك، فاعتبر أن الهجوم الأوكراني تسبب بمأساة، متهما الأميركيين بإصدار أوامر للأوكرانيين بقصف تلك المنطقة.


يشار إلى أنه في ما يتعلق بالمساعدات الصينية لموسكو، كانت بكين نفت في وقت سابق اليوم، تلك "الأخبار" جملة وتفصيلاً، متهمة واشنطن ببثّ "اشاعات مضللة".

 

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان عندما سُئل عن معلومات صحفية تم تداولها في الآونة الأخيرة، "إن الولايات المتحدة تنشر أخبارًا مضللة بشأن بلادنا".


 




 

 


 

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