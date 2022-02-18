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الجمعة، 18-02-2022 11:55 م

البيت الأبيض: روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - حمّلت واشنطن روسيا "مسؤولية" الهجمات الإلكترونية التي استهدفت العديد من المواقع العسكرية الرسمية الأوكرانية ومصرفين حكوميين، علما أن موسكو نفت أي مسؤولية لها عن تلك الهجمات.
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وقالت آن نويبرغر، مستشار البيت الأبيض لعمليات القرصنة المعلوماتية: "نرى أن الدولة الروسية هي المسؤولة عن الهجمات السيبرانية التي استهدفت مصارف أوكرانية هذا الأسبوع".

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وكان مركز الأمن السيبراني في أوكرانيا أعلن الثلاثاء أن عددا من المواقع الإلكترونية بينها موقع وزارة الدفاع، تعرضت لهجوم إلكتروني من نوع DDOS.


وأكدت الحكومة الروسية مرارا أن الدول الغربية تروج ادعاءات تهدف لتصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

 

RT

 




 

 


 

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