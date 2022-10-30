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الأحد، 30-10-2022 01:18 م

الكرملين يحدد أساس الحوار بين بوتين وبايدن

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الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

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وردا على سؤال صحفي حول القاعدة التي يمكن على أساسها إجراء حوار بين الزعيمين الروسي والأمريكي قال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "القاعدة هي رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوفنا، أي الرغبة الأمريكية الحقيقية في العودة إلى الوضع الذي كان في ديسمبر ويناير الماضيين، والتساؤل: من الممكن أن ما يقدمه الروس لا يرضينا، ولكن ربما يكون الأمر يستحق الجلوس خلف طاولة المفاوضات".

وأوضح: "أقصد هنا مشاريع الوثائق التي تم تقديمها لكل من بروكسل وواشنطن".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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