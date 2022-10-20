تشكيل فريق عمل أمريكي أوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا

الوكيل الاخباري- أفادت وزارة التجارة الأمريكية أمس الأربعاء بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بين واشنطن وكييف لإعادة إعمار أوكرانيا.

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وقالت الوزارة أن إعلان نوايا مشتركا تم التوقيع عليه بين وزارتي التجارة والنقل الأمريكيتين ووزارة البنية التحتية الأوكرانية، لتشكيل فريق عمل للبنية التحتية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا "يركز على احتياجات أوكرانيا الحرجة في وقت الحرب وإعادة إعمار البنية التحتية مستقبلا في مرحلة ما بعد الصراع".



وذكرت التجارة الأمريكية في بيان لها أن فريق العمل يتطلع لعقد اجتماع افتتاحي على مستوى العمل "في الأشهر المقبلة" وأنه يعزز "الجهود المشتركة لتسهيل مشاركة القطاع الخاص الأمريكي وتطبيق أفضل الابتكارات الأمريكية والأوكرانية في إعادة إعمار أوكرانيا".



وأضاف البيان أن الوزارتين الأمريكيتين تشاركان في المناقشات ما بين الوكالات حول "أفضل السبل لبدء عملية إعادة الإعمار في أوكرانيا ودعمها مع التركيز على مساعدة أوكرانيا في إعادة بناء بنيتها التحتية وموارد الطاقة".

روسيا اليوم