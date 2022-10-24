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الإثنين، 24-10-2022 03:40 م

الكرملين يفسر الاتصالات المتكررة بين بوتين وأردوغان

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الوكيل الاخباري- صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن الاتصالات المتكررة بين بوتين وأردوغان مرتبطة بالعلاقات الجيدة بين البلدين.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم، حيث قال إن الاتصالات المتكررة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مرتبطة برغبة أنقرة في مواصلة جهود الوساطة والعلاقات التجارية والاقتصادية الواسعة بين روسيا وتركيا.

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وتابع بيسكوف: "إن أنقرة تتخذ موقفا مختلفا عن الموقف الذي اتخذته باريس أو برلين على سبيل المثال، وتعلن أنقرة استعدادها لمواصلة جهود الوساطة، كما نعلم أن الرئيس بوتين أشاد مرارا بجهود الوساطة التركية هذه، إضافة إلى علاقات تجارية واقتصادية واسعة للغاية، ويتم تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى وكل ذلك بطبيعة الحال هو سبب للتواصل بين الرئيسين في كثير من الأحيان مع بعضهما البعض.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق بأنه التقى الرئيس بوتين 5 مرات خلال الشهر الماضي.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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