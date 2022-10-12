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الأربعاء، 12-10-2022 02:09 م

الكرملين: للإمارات دور مهم في تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أكد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الأربعاء، أن الإمارات تلعب "دورا مهما إلى حد كبير" في عملية تبادل الأسرى بين موسكو وكييف.

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وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية أدلى بها، أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أبلغ نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال مباحثاتهما الأخيرة "بموقف الجانب الأوكراني من عدد من القضايا".

وكان بوتين قد شكر رئيس الإمارات على جهود الوساطة في حل القضايا الإنسانية، في مستهل المحادثات التي جمعت الزعيمين في بطرسبورغ أمس الثلاثاء والتي وصفها الكرملين بـ"الجوهرية".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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