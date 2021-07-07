الكشف عن حالة السيدة الأولى في هايتي بعد الهجوم على مقر الرئاسة

الوكيل الإخباري - أكد سفير هايتي لدى الولايات المتحدة بوكشيت إدموند أن السيدة الأولى مارتين مويز التي نجت في الهجوم على مقر الرئاسة الذي قتل فيه زوجها جوفينيل مويز، بحالة حرجة.

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وقال السفير للصحفيين يوم الأربعاء، إن "حالتها مستقرة، لكنها في حالة حرجة"، مضيفا أن العمل يجري الآن من أجل نقلها إلى مدنة ميامي الأمريكية للعلاج.



يذكر أن مسلحين مجهولين تسللوا إلى مقر رئيس هايتي جوفينيل مويز، واغتالوا الرئيس.



وتحدثت تقارير إعلامية أن زوجته لقيت مصرعها أيضا في الهجوم، لكن المسؤولين نفوا صحة تلك الأنباء، وأكدوا أنها ما زالت على قيد الحياة.

المصدر : روسيا اليوم



