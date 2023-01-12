الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 08:25 ص

الكشف عن سبب العطل الذي شل حركة الطيران في الولايات المتحدة

اهههه


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمريكية أن الخلل في نظام تنبيه الطيارين والذي تسبب في تعليق الرحلات الداخلية في البلاد لعدة ساعات يعود، وفقا للمعلومات الأولية، إلى وجود ملف تالف في قاعدة البيانات.

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وكتبت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) في بيان عبر "تويتر": "عزا عملنا الأولي أن العطل يشير إلى وجود ملف تالف بقاعدة البيانات"، مؤكدة أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على وقوع هجوم سيبراني" استهدف النظام.


وتابع البيان: "نعمل بجد على مواصلة تحديد أسباب هذه المشكلة واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث هذا النوع من الأعطال مرة أخرى".


وأمس الأربعاء، أبلغت إدارة الطيران الفيدرالية عن وجود خلل في نظام التنبيه NOTAM ، الذي يختص بإرسال معلومات في الوقت الفعلي إلى الطيارين حول مخاطر الطيران والقيود، وقررت الهيئة المنظمة للطيران الأمريكية تأجيل إقلاع جميع الرحلات الداخلية لعدة ساعات قبل السماح في وقت لاحق باستئناف الحركة الجوية تدريجيا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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