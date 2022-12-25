إيران.. هجوم سيبراني يعطل تطبيقات المراسلة

الوكيل الإخباري- تسبب هجوم سيبراني كبير، الأحد، في تعطل برامج تطبيقات المراسلة "البديلة" التي أطلقتها الحكومة الإيرانية.



وأكد أمير لاجوردي، نائب وزير الاتصالات الإيراني الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات البنية التحتية الإيرانية توقف تطبيقات المراسلة الإيرانية جراء هجوم سيبراني شديد.

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وقال لاجوردي سيبراني إن "الهجوم استهدف خوادم (سيرفرات) تطبيقات المراسلة الإيرانية التي تملكها الحكومة"، مبيناً أن "الهجوم وقع في ذروة استخدام الناس لتطبيقات المراسلة ".



وأضاف: "بدأت هجمات الحرمان الموزع للخدمة (DDoS) الشديدة من الخارج في منع الخدمة المناسبة للمراسلين".



وزعم لاجوردي أنه "تم إيقاف الهجوم من خلال خدمة تخفيف DDoS التي أنشأها الشباب الإيراني"، مبيناً أنه "ستشمل مظلة التعامل مع هذه الهجمات جميع الخدمات الداخلية".

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