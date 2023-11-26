الأحد 26-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الكشف عن طبيعة حمولة السفينة الإسرائيلية التي تم السيطرة في خليج عدن

كتائب القسام: سلمنا الدفعة الثالثة من المحتجزين للصليب الأحمر

بسبب 2000 جندي.. حدث يقلق إسرائيل لم تشهده منذ 1948

إعلان أسماء الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين المفترض الإفراج عنهم اليوم

إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب سيجتمع لبحث تمديد الهدنة

حماس: أفرجنا عن محتجز من الجنسية الروسية

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

مصر تسلمت أسماء الأسرى الذين سيطلق سراحهم اليوم

أطباء بلا حدود: 4 أيام هدنة لا تكفي لنقل المساعدات

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

عاجل

كتائب القسام: سلمنا الدفعة الثالثة من المحتجزين للصليب الأحمر

الأحد، 26-11-2023 06:56 م

الكشف عن طبيعة حمولة السفينة الإسرائيلية التي تم السيطرة في خليج عدن

ممم


الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن السفينة التي تم السيطرة عليها اليوم الأحد، في خليج عدن، تحمل شحنة من "حمض الفوسفوريك".

اضافة اعلان


وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن شركة "زودياك" أنّ السفينة المختطفة اليوم قبالة اليمن، تحمل شحنة من "حمض الفوسفوريك".


وقال مسؤول في الدفاع الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إنه يبدو أن "عددا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين استولوا على السفينة".


 وتابع: "نحن وقوات التحالف موجودة في المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”.

ووفقا لها، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.


وأفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ممم

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

تنزيل (6)

روسيا تدعو مصر للمشاركة بفعالية في بطولة الصداقة العالمية

thumbs_b_c_791a6dfafbe4ec8df4d57ca42c876e9a

بيسكوف: الغرب يحاول إزاحة روسيا من قره باغ

656292a44c59b757f7092c4c

وزير الدفاع الأمريكي: من الضروري زيادة المساعدات وتوفير مناطق آمنة للمدنيين في كل غزة

1700995118973

غرق سفينة شحن على متنها 14 شخصاً قبالة سواحل اليونان

w980-p16x9-2023-08-04T174411Z_1306502173_RC2WG2A7YFLC_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-ZAPORIZHZHIA

الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أوكرانيين فوق بحر آزوف

أخبار متعلقة
ممم

رويترز: مؤشرات لاستيلاء مسلحين على سفينة بخليج عدن

111

سفينتان تابعتان لرجل اعمال إسرائيلي تغيران مسارهما في خليح عدن

خ

أنصار الله الحوثيين: قواتنا جاهزة لتنفيذ أي مهام قتالية

353314

جماعة الحوثي تعلن إسقاط "طائرة تجسس" أميركية