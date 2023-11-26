الكشف عن طبيعة حمولة السفينة الإسرائيلية التي تم السيطرة في خليج عدن

الوكيل الاخباري - أفادت صحيفة إسرائيلية، بأن السفينة التي تم السيطرة عليها اليوم الأحد، في خليج عدن، تحمل شحنة من "حمض الفوسفوريك".

اضافة اعلان



وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن شركة "زودياك" أنّ السفينة المختطفة اليوم قبالة اليمن، تحمل شحنة من "حمض الفوسفوريك".



وقال مسؤول في الدفاع الأمريكي لوكالة "أسوشيتد برس" إنه يبدو أن "عددا غير معروف من الأفراد المسلحين المجهولين استولوا على السفينة".



وتابع: "نحن وقوات التحالف موجودة في المنطقة ونحن نراقب الوضع عن كثب”.



ووفقا لها، فإن هذه المنطقة تخضع نظريًا لسيطرة القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها من قبل المجتمع الدولي. وبحسب التقرير فإن نشاط القراصنة الصوماليين في هذه المنطقة غير معروف أيضا.



وأفادت مصادر إعلامية، بسيطرة قوات مجهولة، على سفينة تحمل اسم "سنترال بارك" المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن قرب اليمن.