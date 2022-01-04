الكويت.. الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الوكيل الإخباري-أدى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الصباح، وأعضاء حكومته الجديدة، اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء، لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة 91 من الدستور الكويتي.

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وانسحب عدد من النواب من الجلسة مع بداية البند الأول لجدول أعمال الجلسة والمتعلق بأداء الحكومة الكويتية اليمين الدستورية.

وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وادى الأسبوع الماضي أعضاء الحكومة الكويتية الجديدة اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في قصر بيان، بعد يوم واحد من إصدار ولي العهد، أمرا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.

وكالة الأنباء الكويتية