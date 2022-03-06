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الأحد، 06-03-2022 09:57 ص

الكويت تدعو لجلسة سرية للبرلمان بسبب أزمة أوكرانيا

كويت


الوكيل الاخباري - دعا مجلس الوزراء الكويتي إلى عقد جلسة خاصة "سرية" طارئة لمجلس الأمة (البرلمان) لبحث الأزمة الأوكرانية وتداعياتها على البلد الخليجي.

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وجاء ذلك في كتاب رفعه وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي محمد الراجحي لرئيس مجلس الأمة، بحسب صحيفة "القبس".


وقال الكتاب إن هذه الدعوة جاءت على خلفية الظروف العالمية الطارئة وتداعيات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها المباشر وغير المباشر إقليميا ودوليا من الناحية السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية والبيئية وغيرها من الأمور الأخرى.


ونص الكتاب على أن المرحلة الحالية تستدعي اليقظة والعمل الدقيق المتواصل والمتابعة المستمرة لتجنب وتخفيف امتداد تلك التأثيرات.


وذكر الراجحي أنه عملا بنص المادة 72 و69 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تتقدم الحكومة لمجلس الأمة بطلب عقد جلسة خاصة سرية غدا الاثنين.

 

سبوتنيك عربي



 




 

 


 

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