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الثلاثاء، 16-11-2021 10:30 ص

اللواء خليفة حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا

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الوكيل الإخباري-أعلن قائد الجيش الوطني الليبي، اللواء خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وقال المشير خليفة حفتر بمناسبة إعلان ترشحه: "أترشح للانتخابات لقيادة الشعب في مرحلة مصيرية وليس طلبا للسلطة"، مشيرا إلى أنه "لا يليق بانتخابات ليبيا أن تكون مناسبة للوعود الجوفاء".

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وأضاف: "أعدكم بالدفاع عن ثوابتنا الوطنية الراسخة، وعلى رأسها وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها"، مؤكدا أن "ليبيا لديها كنوز ومقدرات إذا وضعت في أيد أمينة ستغير مستقبلها".


وأكمل: "أتعهد ببدء مسار المصالحة والسلام والبناء إذا وفقت في الانتخابات المقبلة".

 

روسيا اليوم

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