السبت 05-08-2023
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السبت، 05-08-2023 11:06 ص

المجلس العسكري في النيجر يحتجز 6 وزراء

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الوكيل الإخباري - أعلن حزب الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم أن الانقلابيين يحتجزون ستة وزراء بينهم وزير المالية أحمد جدود، ووزير التخطيط رابيو عبده.

وجاء في بيان عن "حزب الديمقراطية والاشتراكية في جمهورية النيجر" ونشر على موقع ActuNiger: "منذ 26 يوليو الماضي يحتجز الحرس الجمهوري رئيس الجمهورية محمد بازوم وأفراد عائلته. كما تم احتجاز شخصيات سياسية أخرى بشكل غير قانوني، بمن فيهم وزير المالية أحمد جدود، ووزير التخطيط رابيو عبده".

يذكر أن القائد السابق للحرس الرئاسي الجنرال عمر عبد الرحمن تياني استولى على السلطة يوم 26 يوليو الماضي، وبرر الإطاحة بالرئيس بازوم بإخفاقه أمنيا واقتصاديا واجتماعيا، في بلد يتوسط أفقر دول العالم ويعاني نشاط المجموعات مسلحة.

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من جهته، حذر بازوم من سقوط منطقة الساحل الإفريقي بأكملها تحت تأثير النفوذ الروسي عبر مجموعة "فاغنر" العسكرية، في اتهام ضمني لموسكو بوقوفها وراء الانقلاب، وهو ما تنفيه روسيا جملة وتفصيلا.

 

RT

 




 

 


 

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